İtalya Serie A 17. hafta karşılaşmasında Inter, sahasında Lecce ile karşı karşıya geldi. San Siro'daki maçı Inter 2-0'lık skorla kazandı.



Karşılaşmada Inter'e galibiyeti getiren golleri 43. dakikada Yann Aurel Bisseck ve 78. dakikada Nicolo Barella attı.



Lecce'de Lameck Banda 83. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.



Inter'de 75 dakika sahada kalan milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, takımının attığı ilk golde asisti yapan isim oldu.



Bu sonucun ardından ligdeki puanını 44'e çıkardı. Lecce ise 20 puanda kaldı.



Inter, ligdeki bir sonraki maçında Genoa deplasmanına gidecek. Lecce, bu kez Atalanta'ya konbuk olacak.





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