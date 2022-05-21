Güven Yalçın: 'Seneye şampiyonluk için oynayacağız'

Beşiktaş'ta forma giyen Güven Yalçın, 1-1 sona eren Konyaspor karşılaşmasını değerlendirdi.



Siyah-beyazlı takımda 100. maçına çıkmasını değerlendiren Güven, "Fenerbahçe'ye karşı 100. maçımı oynamıştım. Böyle büyük camiada 100 maç oynamak kolay değil. Bakalım nasıl devam edeceğiz." dedi.



Genç futbolcu, ayrıca, "Bu sene istediğimiz gibi olmadı. Hedeflerimizin gerisinde kaldık. Her sezon şampiyon olamazsınız. Bu sezondan öğrendiklerimiz olacak. Seneye şampiyonluk için oynayacağız." sözlerini kullandı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ