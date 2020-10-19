Güven Yalçın formayı istiyor

Siyah-Beyazlıların genç forveti Güven Yalçın, antrenmanlardaki hırsıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Güven Yalçın formayı istiyor
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19 Ekim 2020 10:58
Beşiktaş'ın 21 yaşındaki golcüsü Güven Yalçın, Siyah-Beyazlılar'ın takım antrenmanlarında çalışkanlığıyla dikkat çekiyor. Ümit Milli Takımımız'ın da hem kaptanlığını hem de 9 numaralı formasını sırtlayan başarılı futbolcu, hırsıyla teknik ekibi memnun ediyor.

Transfer döneminde birçok takımdan gelen tekliflere rağmen teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu sonrasında takımda tutulan genç forvet, Denizlispor maçında görev almak istiyor.



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