Guilherme, Göztepe yolunda

Yıllık 1.1 milyon Euro alan ve kadroda düşünülmeyen Brezilyalı Guilherme için Trabzonspor, Göztepe ile büyük oranda anlaştı.

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Guilherme, Göztepe yolunda
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23 Eylül 2020 11:54
Trabzonspor'da yıllık 1.1 milyon Euro kazanan ve kadroda düşünülmeyen Guilherme için Göztepe ile büyük oranda anlaşma sağlandı. 29 yaşındaki futbolcu her an Trabzonspor'a veda edebilir.



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