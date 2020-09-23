Trabzonspor'da yıllık 1.1 milyon Euro kazanan ve kadroda düşünülmeyen Guilherme için Göztepe ile büyük oranda anlaşma sağlandı. 29 yaşındaki futbolcu her an Trabzonspor'a veda edebilir.
Guilherme, Göztepe yolunda
Yıllık 1.1 milyon Euro alan ve kadroda düşünülmeyen Brezilyalı Guilherme için Trabzonspor, Göztepe ile büyük oranda anlaştı.
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23 Eylül 2020 11:54
Trabzonspor
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TRANSFER
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Guilherme, Göztepe yolunda
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Beşiktaş'a sağ bek transferinde de A.Madrid engeli!
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Cavani'nin Fenerbahçe'den istediği rakam ortaya çıktı
Fenerbahçe'de sola yeni aday: Fabio Martins
Galatasaray'ın Michael Seri teklifi belli oldu
"Fenerbahçe, Ze Luis için Porto ile anlaştı"
Tyler Boyd'a Süper Lig'den talip
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