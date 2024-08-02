Guido Rodriguez, West Ham ile anlaşmaya vardı

Fenerbahçe'nin ilgilendiği Guido Rodriguez, West Ham United ile her konuda anlaşmaya vardı. Oyuncu cumartesi günü sağlık kontrollerinden geçecek.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Guido Rodriguez, West Ham ile anlaşmaya vardı
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02 Ağustos 2024 23:34
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Orta saha çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'ye Guido Rodriguez'den kötü haber geldi.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; bonservisi elinde bulunan Arjantinli orta saha, Premier Lig ekiplerinden West Ham United ile her konuda anlaşmaya vardı.

Haberde, Guido Rodriguez'in cumartesi günü West Ham için sağlık kontrolünden geçeceği daha sonra 3 yıllık sözleşmeye imza atacağı kaydedildi.

FENERBAHÇE NEDEN OLMADI?

Öte yandan Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Oyuncusunu Fenerbahçe'ye öneren Guido Rodriguez'in Temsilcisi, Fenerbahçe'den 4 milyon euro imza parası, 3 milyon euro net maaş ve en az 3 yıl kontrat istedi. Oyuncu tarafının sözleşme şartları sebebiyle transferi süreci ilerlemedi ve Guido Rodriguez-Fenerbahçe defteri kapandı.

Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen Rodriguez, geçen sezon Real Betis'te çıktığı 29 maçta 2 gol attı ve 1 asist yaptı.
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