Guido Rodriguez, West Ham ile anlaşmaya vardı

West Ham United ile her konuda anlaşmaya vardı.



Haberde, Guido Rodriguez'in cumartesi günü West Ham için sağlık kontrolünden geçeceği daha sonra 3 yıllık sözleşmeye imza atacağı kaydedildi.



FENERBAHÇE NEDEN OLMADI?



Öte yandan Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Oyuncusunu Fenerbahçe'ye öneren Guido Rodriguez'in Temsilcisi, Fenerbahçe'den 4 milyon euro imza parası, 3 milyon euro net maaş ve en az 3 yıl kontrat istedi. Oyuncu tarafının sözleşme şartları sebebiyle transferi süreci ilerlemedi ve Guido Rodriguez-Fenerbahçe defteri kapandı.



Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen Rodriguez, geçen sezon Real Betis'te çıktığı 29 maçta 2 gol attı ve 1 asist yaptı.



Orta saha çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe 'ye Guido Rodriguez'den kötü haber geldi.Fabrizio Romano'nun haberine göre; bonservisi elinde bulunan Arjantinli orta saha, Premier Lig ekiplerinden