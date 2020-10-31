Guardiola'nın 5 oyuncu değişikliği isyanı

Manchester City menajeri Pep Guardiola, Premier Lig'de diğer Avrupa liglerinin aksine 5 oyuncu değişikliği hakkının yeniden getirilmesi gerektiğini söyledi.



Düzenlenen basın toplantısında konuşan Guardiola, İngiltere'de oyuncuların koronavirüs dönemi ve sonrasında yükleme yapan futbolcularda sakatlıkların arttığından bahsetti. İspanyol hoca bu dönemde sakatlıkların arttığını söyleyerek Premier Lig'de oyuncu değişikliklerinin 5'e çıkması gerektiğinin altını çizdi.



Guardiola'nın konuyla ilgili açıklamaları şu şekilde:



"Bu durum sadece 1 kulüp için geçerli değil. Önceki sezona göre %47 daha fazla kas sakatlıkları görüyoruz. Bunların tamamı tam olarak hazır olmamalarından ve oyuncu azlığından kaynaklanıyor. Almanya, İspanya ve diğer Avrupa liglerinde 5 oyuncu değişikliğine izin verildi. Umarım İngiltere için de 3 oyuncu değişikliği kararı gözden geçirilir ve dünyanın geri kalanının yaptığı yapılabilir. 5 oyuncu değişikliği %100 yeniden olmalı"



Koronavirüs arasından sonra Premier Lig'de 5 oyuncu değişikliği kararı getirilmiş, yeni sezon ile birlikte yeniden 3 oyuncu değişikliği kararına geri dönülmüştü.



