Grosjean ve Magnussen sezon sonu Haas'tan ayrılacak

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden pilotlardan Romain Grosjean ve Kevin Magnussen'in, sezon sonunda takımları Haas'tan ayrılacakları duyuruldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Grosjean ve Magnussen sezon sonu Haas'tan ayrılacak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Ekim 2020 16:28
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden pilotlardan Romain Grosjean ve Kevin Magnussen'in, sezon sonunda takımları Haas'tan ayrılacakları duyuruldu.

Formula 1'den yapılan açıklamada, 34 yaşındaki Fransız pilot Grosjean ve 28 yaşındaki Danimarkalı sürücü Magnussen'in, bu sezonun ardından Haas takımında devam etmeyecekleri belirtildi.

Toplam 10 takımın mücadele ettiği şampiyonada takımlar klasmanında 9. sırada yer alan Haas'ın bu sezon iyi performans sergileyemeyen pilotlarından Grosjean'in 2, Magnussen'in ise 1 puanı bulunuyor.

Grosjean, Formula 1'e 2016 yılında dahil olan Haas takımında 4 sezondur aralıksız mücadele ederken, Magnussen ise 2017'de Renault'dan geçmişti.

 



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için