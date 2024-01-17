Serbest oyuncu Scotty Pippen Jr., Memphis Grizzlies ile iki yıllık ve iki yönlü bir sözleşme imzaladı.



Babası altı kez NBA şampiyonu ve Hall of Fame sınıfı üyesi Scottie Pippen olan Pippen Jr., bu sezon G League'in South Bay Lakers ekibiyle oynadığı beş karşılaşmada %43,9 şut isabetiyle 18,2 sayı, 6,4 ribaund, 5,8 asist ve 2,8 top çalma ortalamaları yakalamıştı.



