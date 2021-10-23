Göztepe - Trabzonspor: İlk 11'ler

Süper Lig lideri Trabzonspor, 10. haftada deplasmanda Göztepe'ye konuk olacak.Gürsel Aksel Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Göztepe - Trabzonspor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.Ligin ilk 9 haftasında 6 galibiyet, 3 beraberlik alarak 21 puanla ilk sırada yer alan bordo-mavililer, rakibini yenerek liderliğini sürdürmek istiyor.Göztepe'de sakatlıkları bulunan Wilker Jose Angel Romero ve Marko Mihojevic sakatlıkları nedeniyle sahada olamayacak. Kaptan Halil Akbunar'ın durumu ise maç saatinde belli olacak.Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme, Bruno Peres, Abdulkadir Parmak ve Fode Koita, Göztepe karşısında forma giyemeyecek.Öte yandan Trabzonspor'un yıldız ismi Bakasetas, son antrenmanda arka adalesinden sakatlık yaşadı. MR'ı çekilen Bakaetas'ın maçta büyük ölçüde oynayabileceği kaydedildi.İrfan Can, Burekovic, Atınç, Arslanagic, Murat, Nwobodo, Atakan, Tijanic, Lourency, Ndiaye, JahovicUğurcan, Dorukhan, Edgar, Hugo, Denswil, Hamsik, Berat, Gervinho, Yusuf Sarı, Abdülkadir Ömür, DjaninyTrabzonspor, ligde 228 gündür mağlup olmuyor.Bordo-mavililer, Abdullah Avcı yönetiminde geçen sezonun 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1 mağlup olduktan sonra oynadığı 21 maçta yenilmedi.Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 10 galibiyet, 11 beraberlik elde etti.Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde deplasmanda hiç mağlubiyet yaşamadı.Bordo-mavililer, dış sahada oynadığı 21 maçta 12 galibiyet, 9 beraberlik elde ederek rakip sahalarda hiç 3 puan bırakmadı.