Göztepe, Süper Lig'de üst üste 9. maçını kaybetti

Süper Lig'de konuk ettiği Yukatel Kayserispor'a 2-1 Göztepe üst üste 9. maçını kaybetti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Göztepe, Süper Lig'de üst üste 9. maçını kaybetti
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09 Nisan 2022 20:02
Spor Toto Süper Lig'de konuk ettiği Yukatel Kayserispor'a 2-1 mağlup olan Göztepe, ligde art arda 9. yenilgisini yaşadı.

Gürsel Aksel Stadı'ndaki müsabakada Emrah Başsan ve Olivier Kemen'in golleriyle 2-0 öne geçen Yukatel Kayserispor, Franco Di Santo'nun golüne rağmen ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.

Skorun değişmediği müsabakadan Yukatel Kayserispor, 2-1 galip ayrıldı.

Haftaya düşme hattının üzerindeki GZT Giresunspor'un 9 puan gerisinde giren Göztepe, bu mağlubiyetle üst üste 9. maçını puansız tamamladı. Haftayı 27 puanla kapatan Göztepe, sıralamada 19'unculuğa geriledi.

Ligde 5 maçlık yenilgi serisini sonlandıran Yukatel Kayserispor puanını 41'e çıkardı ve maç fazlasıyla 14'üncülüğe yükseldi.

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