Göztepe, stat kapasitesini arttırdı!

Göztepe, Gürsel Aksel Stadı'nın kapasitesini 800 kişi daha artırdı ve yeni kapasite 20 bin 756 kişi oldu.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Göztepe, stat kapasitesini arttırdı!
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04 Şubat 2025 15:48
Süper Lig'de Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren Göztepe, her maç müthiş bir taraftar desteğiyle kapalı gişe oynadığı evi Gürsel Aksel Stadı'nın kapasitesini 800 kişi daha artırdı.

Sarı-kırmızılılar maraton tribünün en üst noktasına dört sıra daha tribün montajı yaptırdı. Koltukların da takılmasıyla 800 taraftar daha iç sahadaki son Alanyaspor karşılaşmasından itibaren maraton tribününde maçları izlemeye başladı. Yönetim ayrıca kapalı tribünde ekstra loca yapımının da sonuna geldi.

Toplam 20 bin 756 kişilik kapasiteye ulaşan Gürsel Aksel Stadı'nda kale arkalarında ayakta seyircisiz uygulaması ise talimatlar gereği şimdilik kabul edilmedi. Güney kale arkasında ayakta seyirci uygulaması için yoğun çaba sarf eden yönetim olumlu yanıt alamadı.

Uygulamanın hayata geçirilmesi halinde kale arkasındaki koltuklar sökülecek ve Türkiye'nin en yeni ve en modern statlarından Gürsel Aksel Stadı'nın seyirci kapasitesi 25 bin kişiye yükselecek.



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