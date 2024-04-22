Göztepe şölene hazırlanıyor

Hafta sonu mutlak galibiyet için mücadele edecek Göztepe sahadan 3 puanla ayrılması durumunda rakiplerinin alacağı sonuçlara bakmaksızın 2 yıl sonra Süper Lig'e yükselişini ilan edecek.



Göztepe olası bir beraberlik halinde ise Çorum FK'nın puan kaybını bekleyecek. Tüm planlarını 3 puan üzerine kuran Göztepe'de hem camia hem de taraftar geri sayıma geçti. Gürsel Aksel Stadı'nı şölen alanına çevirmeye hazırlanan futbolseverlerin görsel şova hazırlandığı ifade edildi.



ANKERSEN'İ HEYECAN SARDI



Geçen sezon Göztepe'nin yüzde 70 hisselerini devralan ve futbol şubesini yöneten Sport Republic şirketi de Süper Lig için geri sayıma geçti. Türk futbolunda ilk yabancı başkan olarak tarihe geçen Göztepe'nin Danimarkalı Başkanı Rasmus Ankersen'in İzmir'e gelip takımla birlikte olacağı, maddi ve manevi tüm desteği vereceği kaydedildi. Gürsel Aksel Stadı'nda da yerini alacak Ankersen ve kurmaylarının büyük bir heyecan yaşadığı kaydedildi.



STOILOV TAVİZ VERMİYOR



Teknik direktör Stanimir Stoilov'un ise sakinliğini koruduğu ve oyuncularını sık sık uyardığı kaydedildi. Süper Lig'i garantilemeden kimsenin havaya girmemesini isteyen Bulgar çalıştırıcının kesinlikle disiplinden taviz vermediği belirtildi. Herkesin saha içine odaklanmasını isteyen Stoilov'un, "Maçlar oynanmadan ve kazanılmadan sonuç ortaya çıkmaz. Bizler önce işimizi yapacağız, sonucu alıp öyle sevineceğiz" dediği ifade edildi.





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