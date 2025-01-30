Göztepe potada Tamsöz'le anlaştı

Türkiye Basketbol 2'nci Ligi ekiplerinden Göztepe, başantrenörlük görevi için geçtiğimiz günlerde Karşıyaka'daki yardımcı antrenörlük görevinden ayrılan Rüçhan Tamsöz ile anlaştı.

Haber; DHA, Fotoğraf; AA
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Göztepe potada Tamsöz'le anlaştı
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30 Ocak 2025 16:34
Türkiye Basketbol 2'nci Ligi ekiplerinden Göztepe, başantrenörlük görevi için geçtiğimiz günlerde Karşıyaka'daki yardımcı antrenörlük görevinden ayrılan Rüçhan Tamsöz ile anlaşma sağladı.

Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Karşıyaka'da Başantrenör Ufuk Sarıca ile yolların ayrılmasının ardından takımın başında yer alan Rüçhan Tamsöz'ün önümüzdeki günlerde sarı-kırmızılı kulüple resmi sözleşme imzalayacağı belirtildi.

Başantrenör Şahin Ateşdağlı ile yollarını ayıran İzmir ekibinde bir süredir Antrenör Hakan Demirci takımı yönetiyordu. Ligde A Grubu'nda 11 maçta 7 galibiyet alarak 3'üncü sırada yer alan Göztepe şampiyonluk hedefliyor.
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