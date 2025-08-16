Göztepe'den kırmızı kart beklentisi: Jhon Duran

Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe ile Fenerbahçe, İzmir'de bulunan Gürsel Aksel Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
İlk yarının son bölümünde Sarı-kırmızılı oyuncular, Jhon Duran için kırmızı kart bekledi.
Karşılaşmanın 42. dakikasında Kolombiyalı golcü Duran, Anthony Dennis'e dirsek attı. Göztepeli oyuncular, maçın hakemine yoğun itirazda bulundu ve Sarı-kırmızılılarda, Arda Okan Kurtulan sarı kart gördü.
