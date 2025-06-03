Göztepe'de Solet belirsizliği!

Göztepe, disiplinsiz tavırları ve tedavi sürecini aksatması nedeniyle gözden düşen Isaac Solet'in satın alma opsiyonunu askıya aldı. Yönetim, yeni orta saha arayışına başladı.

calendar 03 Haziran 2025 14:10 | Son Güncelleme Tarihi: 03 Haziran 2025 14:11
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Göztepe'de Solet belirsizliği!
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Süper Lig'de sezonu 50 puanla 8'inci basamakta tamamlayan Göztepe, orta saha oyuncusu Isaac Solet transferinde kararsız kaldı. Geçen yaz döneminde Bulgaristan'ın Slavia Sofia takımından satın alma opsiyonu ile kiralanan Orta Afrikalı futbolcunun disiplinsiz tavırları yönetimi ve teknik ekibi kızdırdı.

TEDAVİ SÜRECİNİ AKSATTI

Göztepe'nin 13'üncü haftada Beşiktaş ile deplasmanda oynadığı maçta çapraz bağları kopan Solet, ağır bir sakatlık yaşadı. Bu karşılaşmanın ardından sezonu kapatan oyuncu, yoğun tedavi programına alındı. Ancak 23 yaşındaki Solet'in tedavi programlarına harfiyen uymadığı iddia edildi. Solet'in yurt dışı tatillerine gittiği ve tedavi sürecini aksattığı belirtildi.

ALTERNATİFLERE BAKILIYOR

Bu nedenle oyuncunun sahalara dönüş süresinin uzadığı ve önümüzdeki sezon için ekim ya da kasım aylarında hazır olacağı bildirildi. Solet'in dönüşünün uzaması nedeniyle yönetimin satın alma opsiyonuna sıcak bakmadığı dile getirildi. Solet'ten faydalanılamayacağına karar veren kurmayların yeni alternatif isimlere yönelmesinin söz konusu olduğu öğrenildi.



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