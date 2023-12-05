Göztepe'de Mamah fırtınası esiyor

1'inci Lig'de 14'üncü hafta müsabakasında evinde Giresunspor'u 3-0 yenerek 26 puanla adını 3'üncü sıraya yazdıran Göztepe'de Kenneth Obinna Mamah hem attığı goller hem de oynadığı futbolla göz doldurdu. Özellikle son iki haftadır sakatlanan Mame Diouf'un yokluğunda takımın en önemli kozlarından biri olan Mamah, son maçlarda takıma 5 gol katkısı koydu.



Nijeryalı oyuncu, 3-0 kazanılan Şanlıurfaspor ve 1-0 galip gelinen Ankara Keçiörengücü maçlarında ağları sarsarken, 3-2 kaybedilen Erzurumspor FK maçında asist yaptı. Son Giresunspor sınavında ise 2 gol birden atarak yıldızlaşan 25 yaşındaki Nijeryalı, yeni teknik direktör Stanimir Stoilov'un gözüne girdi. Mamah böylece Göztepe'nin en skorer ismi unvanını aldı. Mamah'ın ardından Sloven orta saha David Tijanic 3 golle ikinci sırayı aldı.



KUPADA RAKİP 1461 TRABZON



Ziraat Türkiye Kupası'na 4'üncü turdan itibaren katılan Göztepe yarın evinde 2'nci Lig Beyaz Grup temsilcisi 1461 Trabzon'la karşı karşıya gelecek. Gürsel Aksel Stadı'nda Emre Kaan Çalışkan'ın yöneteceği müsabaka saat 14.00'te başlayacak. Karşılaşmanın bilet fiyatları 1'inci kategori 250, 2'nci kategori 175, 3'üncü kategori 125, 4'üncü kategori 100 ve 5'inci kategori 50 TL olarak belirlendi. Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov'un, 1461 Trabzon karşısına yedek ağırlıklı bir kadroyla çıkması bekleniyor..





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