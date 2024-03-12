Goreztka'ya kötü haber, Pavlovic'e müjde!

Almanya Milli Takım teknik direktörü Julian Nagelsmann, Leon Goreztka'nın yerine Aleksandar Pavlovic'i kadroya çağırmayı planlıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Goreztka'ya kötü haber, Pavlovic'e müjde!
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12 Mart 2024 20:30
Son güncelleme 12 Mart 2024 20:33
EURO 2024 yaklaşırken milli takımların kadroları da büyük bir merakla bekleniyor.

Bu doğrultuda Almanya milli takımında sürpriz bir gelişme yaşandı.

Bild'in haberine göre; Almanya milli takım antrenörü Julian Nagelsmann, Bayern Münih forması giyen Leon Goreztka'yı Fransa ve Hollanda ile oynanacak hazırlık maçlarının kadrosuna almayacak.

PAVLOVIC İLK KEZ KADROYA

Nagelsmann'ın Goretzka yerine yine Bayern Münih forması giyen 19 yaşındaki futbolcu Pavlovic'i kadroya çağırmayı planladığı aktarıldı.

Genç oyuncu, kadroya çağırılması durumunda ilk kez Almanya A takımıyla mücadele edecek. 

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