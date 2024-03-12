Goreztka'ya kötü haber, Pavlovic'e müjde!

EURO 2024 yaklaşırken milli takımların kadroları da büyük bir merakla bekleniyor.



Bu doğrultuda Almanya milli takımında sürpriz bir gelişme yaşandı.



Bild'in haberine göre; Almanya milli takım antrenörü Julian Nagelsmann, Bayern Münih forması giyen Leon Goreztka'yı Fransa ve Hollanda ile oynanacak hazırlık maçlarının kadrosuna almayacak.



PAVLOVIC İLK KEZ KADROYA



Nagelsmann'ın Goretzka yerine yine Bayern Münih forması giyen 19 yaşındaki futbolcu Pavlovic'i kadroya çağırmayı planladığı aktarıldı.



Genç oyuncu, kadroya çağırılması durumunda ilk kez Almanya A takımıyla mücadele edecek.





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