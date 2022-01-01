Gordon Hayward süresiz kadro dışı!

Charlotte Hornets forveti Gordon Hayward'ın sol ayak bileği burkulması nedeniyle süresiz olarak kadro dışı kalacağı bildirildi.



Hayward'ın röntgenlerinde herhangi bir kırık görülmezken, çekilen MR'da burkulan bağları olduğu doğrulanmıştı.



Hayward geçtiğimiz günlerde ayak bileği burkulması nedeniyle altı maçtır yokluğundan dönmüş ve Pazartesi günü Toronto Raptors'a karşı erken dakikalarda yeniden sakatlanmıştı.



Charlotte, Hayward'ın kadro dışı veya sınırlı olduğu bir dönemde oynadığı son dokuz maçın beşini, üst üste ise yedisini kaybetmişti ve 28-28'lik derecesi ile Doğu Konferansı'nda dokuzuncu sıraya gerilemiş bulunuyor.



