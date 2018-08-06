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Gomis'ten taraftarlara: "Bana güvenin"

Galatasaray'ın Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis, Süper Kupa maçının ardından bir paylaşım yaptı.

Kaynak: Sporx.com
Gomis'ten taraftarlara: 'Bana güvenin'
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06 Ağustos 2018 01:16
Galatasaray'ın golcü oyuncusu Bafetimbi Gomis, Akhisarspor'a seri penaltı atışlarında kaçırdığı penaltının ardından mağlup olmalarının üzerine sosyal medyadan bir paylaşım yaptı.

Taraftarların kendisine güvenmesini isteyen Gomis, "Sezonun ilk kupasını size hediye edemediğim için gerçekten üzgünüm. Doğum günüm için hediye gibi olacaktı. Futbol Tanrıları farklı işlemesine karar verdi. Durumu kabul edip kazananı tebrik etmeliyiz. En çok sinirlenen benim. Bana güvenin, çok çalışacağım." sözlerini kullandı.

Bafetimbi Gomis, Galatasaray'da kullandığı 7 penaltıdan 4'ünü gole çeviremedi.

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