Golemac: 'Son şampiyona karşı galibiyetten çok mutluyuz'

Fenerbahçe Beko, Euroleague'in 4. haftasında Dubai Basketbol'a 93-69 mağlup oldu.



Karşılaşmanın ardından konuşan Dubai Basketbol Başantrenörü Jurica Golemac, oyuncularını tebrik ederek sözlerine başladı.



Çok iyi bir galibiyet elde ettiklerini belirten Golemac, "Müthiş bir mücadele sergiledik. Son şampiyona karşı bu galibiyetten dolayı çok mutlu olmalıyız. Ama sadece bir galibiyet aldığımızı unutmayalım. Ayaklarımızı yere basarak devam etmeliyiz. Her maçta aynı şekilde yola devam etmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.



Mücadelenin kesinlikle böyle farklı bitmesini beklemediğini de sözlerine ekleyen Slovenyalı çalıştırıcı, "Başa baş geçmesini bekliyorduk ve sonunda şaşırtırız diye düşündük. Böyle şeyler olabiliyor. İlerisi için aynı motivasyonla odaklanmamız lazım." açıklamasında bulundu.



