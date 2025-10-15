14 Ekim
Estonya-Moldova
1-1
14 Ekim
Andora-Sırbistan
1-3
14 Ekim
Türkiye-Gürcistan
4-1
14 Ekim
İspanya-Bulgaristan
4-0
14 Ekim
İrlanda-Ermenistan
1-0
14 Ekim
Portekiz-Macaristan
2-2
14 Ekim
İtalya-İsrail
3-0
14 Ekim
Letonya-İngiltere
0-5
14 Ekim
Nijerya-Benin
4-0
14 Ekim
Senegal-Moritanya
4-0
14 Ekim
Fas-Kongo
1-0

Golemac: "Son şampiyona karşı galibiyetten çok mutluyuz"

Dubai Basketbol Başantrenörü Jurica Golemac, Fenerbahçe Beko galibiyetini ardından açıklamalarda bulundu.

15 Ekim 2025 00:42
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Golemac: 'Son şampiyona karşı galibiyetten çok mutluyuz'
Fenerbahçe Beko, Euroleague'in 4. haftasında Dubai Basketbol'a 93-69 mağlup oldu.

Karşılaşmanın ardından konuşan Dubai Basketbol Başantrenörü Jurica Golemac, oyuncularını tebrik ederek sözlerine başladı.

Çok iyi bir galibiyet elde ettiklerini belirten Golemac, "Müthiş bir mücadele sergiledik. Son şampiyona karşı bu galibiyetten dolayı çok mutlu olmalıyız. Ama sadece bir galibiyet aldığımızı unutmayalım. Ayaklarımızı yere basarak devam etmeliyiz. Her maçta aynı şekilde yola devam etmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Mücadelenin kesinlikle böyle farklı bitmesini beklemediğini de sözlerine ekleyen Slovenyalı çalıştırıcı, "Başa baş geçmesini bekliyorduk ve sonunda şaşırtırız diye düşündük. Böyle şeyler olabiliyor. İlerisi için aynı motivasyonla odaklanmamız lazım." açıklamasında bulundu.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
