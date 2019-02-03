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Gökhan Töre'den olay 'fav'a açıklama!..

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan isimlerden olan Gökhan Töre, Fenerbahçe'ye transfer olan Tolgay Arslan'ın bugün yaptığı açıklamayı sosyal medyada beğendi. Bu hareket Siyah-Beyazlı taraftarların büyük tepkisini çekti.

Gökhan Töre'den olay 'fav'a açıklama!..
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03 Şubat 2019 22:07
Beşiktaş'ta devre arasında kadro dışı bırakılan isimlerden olan Gökhan Töre, bugün yaptığı bir hareketle Siyah-Beyazlı taraftarların büyük tepkisini çekti.

Tecrübeli futbolcu, Fenerbahçe'ye transfer olan Tolgay Arslan'ın bugün yayınladığı açıklamayı sosyal medyadan beğenirken bu duruma taraftarlar tepki gösterdi.

Gökhan Töre, daha sonra beğeniyi kaldırdı.

 

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