Beşiktaş'ta devre arasında kadro dışı bırakılan isimlerden olan Gökhan Töre, bugün yaptığı bir hareketle Siyah-Beyazlı taraftarların büyük tepkisini çekti.
Tecrübeli futbolcu, Fenerbahçe'ye transfer olan Tolgay Arslan'ın bugün yayınladığı açıklamayı sosyal medyadan beğenirken bu duruma taraftarlar tepki gösterdi.
Gökhan Töre, daha sonra beğeniyi kaldırdı.
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Tecrübeli futbolcu, Fenerbahçe'ye transfer olan Tolgay Arslan'ın bugün yayınladığı açıklamayı sosyal medyadan beğenirken bu duruma taraftarlar tepki gösterdi.
Gökhan Töre, daha sonra beğeniyi kaldırdı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın