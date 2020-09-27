Gökhan Töre: "Ben sakat değilim"

Beşiktaş'ın yeni transferi Gökhan Töre, sakatlığı olduğu algısı yapıldığını düşünerek Tolga Zengin'e tepkisini iletti.

Haber; Sporx.com
Gökhan Töre: 'Ben sakat değilim'
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27 Eylül 2020 15:47
Beşiktaş'ın eski oyuncularından Tolga Zengin, siyah-beyazlıların yeni transferi Gökhan Töre için konuştu.

Oyuncunun sakat algısı yapılmasına tepkili olduğunu belirten eski kaleci, "Gökhan Töre ile konuştum, çok rahatsız, sakat olduğu söyleniyor, üstünde bir sakat damgası olmasından rahatsız. Ben sakat değilim diyor. Şenol hoca geldiğinde sakatlığı geçmişti ama form tutmamıştı. Şenol hocanın da şöyle bir özelliği vardır, eğer oynatması oyuncuya zarar verecekse, seyircinin önüne atmaz. Malatyaspor, Gökhan Töre'ye iyi geldi, Beşiktaş şansını da iyi kullanacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.



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