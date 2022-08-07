Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Adana Demirspor deplasmanda Giresunspor'u 3-2 mağlup etti. Bu maçta 1 gol 1 asistlik performans sergileyen Gökhan İnler, karşılaşmanın ardından beIN Sports'a açıklamalar yaptı.



GÖKHAN İNLER GELECEĞİ HAKKINDA KONUŞTU



38 yaşındaki Gökhan İnler, "Zorlu bir kamp dönemi geçirdik. Bu maçta iyi bir galibiyet aldık. Sivasspor maçına odaklanacağız. Ben ilk defa ilk maçında 1 gol 1 asist ürettim. Yaşa takmıyorum. Futbolu seviyorum. İçimde bir ateş var. Bu çok önemli benim için. Adana'dan motosikletle bir taraftar gelmiş. Taraftarlara armağan ediyorum. İlk maçı güzel bitirdik" dedi.





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