Giannis: "L.A. için asla Bucks'ı terketmezdim"

İLGİLİ VİDEO

Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo, "Asla Milwaukee'yi Los Angeles Lakers için terketmeyeceğini" ve hedefinin "Milwaukee'ye şampiyonluğu getirmek olduğunu" söyledi.Colin Cowherd'ün The Herd programına konuk olarak bağlanan Giannis, Milwaukee'de bitmemiş bir işinin olduğunu söyledi ve şu şekilde konuştu:"-Dürüst olmak gerekirse, hayır. Asla. Milwaukee'yle başlattığım bazı şeyleri bitirmek isterim. Hedefim Milwaukee'ye, şehre bir şampiyonluk getirmek ve takımı daha iyi yapmak. Yani asla L.A. için ayrılmazdım."Antetokounmpo, geçtiğimiz sezon Bucks formasıyla 26.9 sayı, 10.0 ribaund ve 1.4 blok ortalamaları yakalamıştı.