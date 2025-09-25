Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo, kariyerinin son yıllarında NBA'den ayrılıp Avrupa'da, özellikle de Yunanistan'da oynamayı düşündüğünü açıkladı.Yunan basınından Sport24'e konuşan Giannis, bu konuyu kardeşi Thanasis ve eşiyle konuştuğunu söyledi:Giannis'in ülkesine olan bağlılığı, NBA'e olan bağlılığından daha derin. Nikola Jokic gibi diğer Avrupalı yıldızlar da uluslararası basketbola özel bir sevgi duyuyor. Giannis, konuyu örneklendirerek şöyle devam etti:EuroBasket 2025'in ardından Avrupa basketbolunun ulaştığı ilgi düzeyi dikkat çekmişti. Giannis, Jokic ve Luka Doncic gibi yıldızların yer aldığı turnuva, Avrupa basketboluna benzeri görülmemiş bir popülarite kazandırdı.Her ne kadar Yunanistan bu yıl ileriye gidememiş olsa da Giannis, Avrupa basketbolunun kalitesine çok değer verdiğini ve NBA ile arasındaki farkın sanıldığı kadar büyük olmadığını söyledi. Ona göre ve Luka Doncic gibi yıldızlara göre Avrupa basketbolu, takım oyunu, iki yönlü performans ve fedakâr oyun anlayışıyla öne çıkıyor.30 yaşındaki Giannis, hala kariyerinin zirvesinde bulunuyor. Geçtiğimiz sezonu 30.4 sayı, 11.9 ribaund ve 6.5 asist ortalamalarıyla tamamladı. Bu istatistiklerle hem NBA'deki üstün seviyesini koruduğunu hem de gelecekte Avrupa sahnesinde büyük bir etki yaratabileceğini gösteriyor.