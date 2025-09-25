25 Eylül
Lille-Brann
19:45
25 Eylül
Go Ahead Eagles-FCSB
19:45
25 Eylül
Rangers-Genk
22:00
25 Eylül
RB Salzburg-FC Porto
22:00
25 Eylül
Aston Villa-Bologna
22:00
25 Eylül
Ferencvaros-Viktoria Plzen
22:00
25 Eylül
Young Boys-Panathinaikos
22:00
25 Eylül
VfB Stuttgart-Celta Vigo
22:00
25 Eylül
FC Utrecht-Lyon
22:00
25 Eylül
Sivasspor-A.Demirspor
17:00
25 Eylül
Amed Sportif-Sarıyer
20:00
25 Eylül
Pendikspor-Sakaryaspor
20:00
25 Eylül
Osasuna-Elche
20:30
25 Eylül
Real Oviedo-Barcelona
22:30

Giannis: "Kariyerimi Avrupa'da bitirebilirim"

Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo, kariyerinin son yıllarında NBA'den ayrılıp Avrupa'da, özellikle de Yunanistan'da oynamayı düşündüğünü açıkladı.

25 Eylül 2025 16:12
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Giannis: 'Kariyerimi Avrupa'da bitirebilirim'






Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo, kariyerinin son yıllarında NBA'den ayrılıp Avrupa'da, özellikle de Yunanistan'da oynamayı düşündüğünü açıkladı.

Yunan basınından Sport24'e konuşan Giannis, bu konuyu kardeşi Thanasis ve eşiyle konuştuğunu söyledi:
"Geçen yıl, Olimpiyat elemelerinden sonra Thanasis ile oturuyorduk. Bazı highlight'ları izliyorduk ve ona bu ihtimali söyledim. Bana deliymişim gibi baktı. 'Dünyanın en iyi oyuncusu, ya da en iyilerinden biri, Avrupa'ya gelip oynayacak mı?' diye düşündü."

Giannis'in ülkesine olan bağlılığı, NBA'e olan bağlılığından daha derin. Nikola Jokic gibi diğer Avrupalı yıldızlar da uluslararası basketbola özel bir sevgi duyuyor. Giannis, konuyu örneklendirerek şöyle devam etti:
"Eğer Jokic'e Sırbistan'da NBA'de kazandığına yakın bir para kazanacağını söylesen, hemen kabul ederdi… Bunu eşime de söyledim. 'Ne tercih edersin? Yunanistan'da kalmak mı yoksa Milwaukee'ye gitmek mi?' dedim. Bana baktı ve 'Atina. Atina. Atina çok güzel,' dedi. Ben de 'Tamam, düşün bunu,' dedim."


EuroBasket 2025'in ardından Avrupa basketbolunun ulaştığı ilgi düzeyi dikkat çekmişti. Giannis, Jokic ve Luka Doncic gibi yıldızların yer aldığı turnuva, Avrupa basketboluna benzeri görülmemiş bir popülarite kazandırdı.

Her ne kadar Yunanistan bu yıl ileriye gidememiş olsa da Giannis, Avrupa basketbolunun kalitesine çok değer verdiğini ve NBA ile arasındaki farkın sanıldığı kadar büyük olmadığını söyledi. Ona göre ve Luka Doncic gibi yıldızlara göre Avrupa basketbolu, takım oyunu, iki yönlü performans ve fedakâr oyun anlayışıyla öne çıkıyor.

30 yaşındaki Giannis, hala kariyerinin zirvesinde bulunuyor. Geçtiğimiz sezonu 30.4 sayı, 11.9 ribaund ve 6.5 asist ortalamalarıyla tamamladı. Bu istatistiklerle hem NBA'deki üstün seviyesini koruduğunu hem de gelecekte Avrupa sahnesinde büyük bir etki yaratabileceğini gösteriyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 6 6 0 0 18 2 18
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
10 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
11 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
15 Kayserispor 6 0 4 2 4 12 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
