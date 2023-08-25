Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo, eğer herkes aynı frekansta olmadığı takdirde Bucks'la yeniden sözleşme imzalamayacağını söyledi.



NBA'de takımına sadık kalan son süperstarlardan biri olan Antetokounmpo, Milwaukee'ye başarı getirmenin ve kendisini draft eden takımla şampiyonluk kazanmanın gururunu belirgin bir şekilde yaşayan yıldzlardan biri konumundaydı.



Ancak Yunan yıldız, eğer Bucks'la "aynı frekansta" olmadığını düşünürse takımıyla kontratını uzatmayacağını ifade etti:



"Herkesin aynı frekansta olduğunu, şampiyonluğa oynadığını ve benim gibi ailesinden uzakta geçirdiği zamanı feda edeceğini görmezsem, en iyi halime evrilemem. Böyle hissetmezsem imza atmam."



Birkaç hafta içinde yüklü miktarda bir 'supermax' kontrat uzatması imzalamaya hak kazanacak olan Giannis, 2025'te serbest oyuncu olabilmek için sözleşmesinin sona ermesini bekleme eğiliminde olduğunu da sözlerine ekledi:



"Rakamlar bazında bunu bu sene konuşmanın bir mantığı yok. Gelecek yıl konuşmak her iki taraf için de daha mantıklı olacaktır. O zaman bile kararım ne olur bilmiyorum."



28 yaşındaki Giannis, NBA kariyerinde yedi kez All-Star ve iki kez MVP seçilmesinin yanı sıra, 2021'de de şampiyonluk yüzüğünü kazanmayı başarmıştı.



