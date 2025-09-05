05 Eylül
Karadağ-Çek Cumhuriyeti
21:45
05 Eylül
Slovenya-İsveç
21:45
05 Eylül
Faroe Adaları-Hırvatistan
21:45
05 Eylül
İtalya-Estonya
21:45
05 Eylül
Moldova-İsrail
21:45
05 Eylül
Ukrayna-Fransa
21:45
05 Eylül
İzlanda-Azerbaycan
21:45
05 Eylül
Danimarka-İskoçya
21:45
05 Eylül
Yunanistan-Beyaz Rusya
21:45
05 Eylül
İsviçre-Kosova
21:45

Ghezzal, Lyon'a geri döndü!

En son Süper Lig'de Çaykur Rizespor forması giyen Rachid Ghezzal, Lyon'a geri döndü.

calendar 05 Eylül 2025 18:13 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Eylül 2025 19:36
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Ghezzal, Lyon'a geri döndü!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Lyon, son olarak Süper Lig'de forma giymiş sürpriz bir ismi transfer ettiğini duyurdu.

LYON, GHEZZAL İLE ANLAŞTI

Lyon, son olarak ülkemizde Çaykur Rizespor forması giyen Rachid Ghezzal'ı kadrosuna kattığını açıkladı. Fransız ekibi, 33 yaşındaki oyuncuyla 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

SÖZLEŞMENİN DETAYLARI

OETL'de yer alan habere göre ise Lyon, Cezayirli yıldıza aynı zamanda kulüp bünyesinde kariyer sonrası için de proje sundu. Haberde 33 yaşındaki kanadın sözleşmesinin performansa dayalı olacağı ise belirtildi.

8 YIL SONRA DÖNDÜ

Lyon altyapısından yetişen Rachid Ghezzal, 2017'de ayrıldığı Fransız ekibine 8 yıl aranın ardından geri döndü.

Geçtiğimiz sezon Rizespor ile 25 maça çıkan Ghezzal 4 gol ve 2 asist kaydetti.

Ayrıca Ghezzal ülkemizde Beşiktaş formasıyla 1 Süper Lig, 2 Ziraat Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa kazanmıştı.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.