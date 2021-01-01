George playoff rekorunu kırdı, Clippers seriye tutundu!

LA Clippers, Phoenix Suns Arena'da oynadığı Batı Konferansı Finalleri serisinin 5. maçında Phoenix Suns'ı 116-102 mağlup ederek, seriyi 3-2'ye getirdi.



Kawhi Leonard'ın yanı sıra Ivica Zubac'ın da diz sorunu nedeniyle parkeden uzak kalmasına rağmen Clippers, karşılaşmanın ilk çeyreğini 20-5'lik bir seriyle önde kapattıktan sonra devreyi yedi sayılık bir fark ile bitirerek, maça güçlü bir başlangıç yapmış oldu.



Clippers üçüncü çeyrekte ayrıca 36 sayılık bir patlama yaparak, maçın son bölümlerinde geri dönme çabaları gösteren Suns ekibine karşı farkı rahatlıkla ileride götürmesine yardımcı olacak bir oyun ortaya koydu.



PG'DEN PLAYOFF REKORU!



Clippers tarafında Paul George, playoff rekoru 41 sayının yanı sıra 13 ribaund, 6 asist ve 3 top çalma kaydederek, ekibine muazzam bir şekilde önderlik etmeyi sürdürdü. Playofflar boyunca harika bir oyun sergilemiş olan Reggie Jackson, 23 sayı, 5 ribaund, 3 asist ve 1 blok kaydederken, Marcus Morris 22 sayı, 3 ribaund, 2 asist ve 1 top çalma ile serinin kendisi adına en iyi maçını çıkardı. DeMarcus Cousins ise benchten 15 sayı, 3 asist, 2 ribaund ve 1 top çalma ile son derece olumlu bir katkı sağladı.



Suns tarafında Devin Booker, 31 sayı, 4 ribaund, 3 asist ve 2 top çalma ile oynarken, Chris Paul 22 sayı, 8 asist ve 3 ribaund ile maçı tamamladı. Cameron Johnson 14 sayı, 4 ribaund ve 3 top çalma ile, Deandre Ayton ise 10 sayı, 11 ribaund, bir asist, bir top çalma ve bir blok kaydetti.



Seri, Çarşamba gecesi Staples Center'da oynanacak 6. maç ile devam edecek.



