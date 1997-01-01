George: "Jordan gibi bir takım arkadaşım olmasını çok isterdim"

LA Clippers süperstarı Paul George, Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan benzeri bir takım arkadaşına sahip olma fikrinden bahsetti.



Bulls'un 1997-98 sezonuna odaklanan "Son Dans" belgeseli, Michael Jordan'ın acımasız rekabetçi yapısını göstermişti. Şüphesiz, Jordan'ın sert liderlik tarzı herkese uygun değil ve bazı insanlar bunu yanlış bir şekilde algılayabilir.



Ancak, George, bunun kendisi için hiçbir sorun teşkil etmediğini söyledi.



George, ESPN'den Adrian Wojnarowski ile #oneteam'de konuk oldu ve MJ gibi biriyle takım arkadaşı olmayı nasıl ele alacağı sorulduğunda, cevabı şu oldu:



"Biliyor musun, bu konuda sıkıntı yaşamazdım. Kobe'yi izleyerek büyüdüm değil mi? Onu kazanma iradesi ve ateşli oluşuyla takdir ettim. Indiana'da olduğum dönemde, böyle olmak istemiştim. İnsanlara ne pahasına olursa olsun kazanmak istediğimi belli eden bir oyuncu olmak istedim. Bu yüzden belgeseli izlerken MJ'i izlemeye hayran kaldım. Öyle biriyle oynamayı çok isterdim."



George ayrıca, Jordan'ın rekabetçi ruhunu, Oklahoma City Thunder'dan eski takım arkadaşı Russell Westbrook ile karşılaştırdı:



"MJ'de gördüğüm birçok eğilimi, Russ'la oynadığım zaman da görmüştüm. Russ ne pahasına olursa olsun kazanmak ister ve onu takım arkadaşı olarak çok seversiniz. O sahaya her girdiğinde kazanmak isteyen bir adam ve sahip olduğu her şeyi verir. Ve buna hayranımdır."



