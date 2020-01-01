George: "Bubble'da anksiyete ve depresyondan muzdariptim"

LA Clippers süperstarı Paul George, NBA bubble'ına "hapsolduğu" için son zamanlarda biraz kaygı ve depresyondan muzdarip olduğunu söyledi.



George, playoffların ilk dört maçında sıkıntı çekmişti. Şut yüzdeleri çok düşüktü ve analistlerden birçok eleştiri almıştı. PG, 5. maçtan önce iki sayılık atışlarının sadece %29.4'ünde, üç sayılık atışlarının ise %22'sinde isabet bulmuştu.



Dün gece Clippers, Mavericks'i 43 sayı farkla yendiğinde ise, her şey değişmişti. George 35 sayı atarak, her zamanki haline dönmüş gibiydi.



Maçtan sonra George, NBA bubble'ı içinde depresyona girdiğini açıkladı:



"Bubble beni bunaltmıştı, karanlık bir yerdeydim. Kafa olarak gerçekten burada değildim. Geçtiğimiz birkaç maç benim için zordu, ama yanımda olan takım arkadaşlarıma, aile arkadaşlarıma ve herkese, pozitif oldukları için selam etmek isterim. Bana ulaşan herkese teşekkür ederim."



"Dürüst olmak gerekirse, mental sağlığı küçümsemiştim. Buraya kilitlendiğim için endişeli ve biraz da depresyondaydım girdim. Kafa olarak burada değildim. İkinci, üçüncü ve dördüncü maçta burada değildim."



