Gençleşen OGM Ormanspor, istikrarını sürdürme peşinde

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinde OGM Ormanspor'un yeni başantrenörü Mert Oktay, bu sezon genç bir ekiple mücadele edip yine başarılı bir dönem geçirmek istediklerini söyledi.



Lige 8 haftalık bir çalışmayla hazırlandıklarını anlatan Oktay, "Türkiye'de daha önce oynamış, kulübümüzün kimyasına uyuşan iki yabancı oyuncu aldık. Uzun bir yeni ABD'li oyuncu aldık. Avrupa'da çok başarılı olacağına inanıyoruz. İki Türk oyuncumuzu kadroda tuttuk, yanlarına da genç milli takımlardan 3 isim getirdik. Çok mücadele eden, son topa kadar savaşan bir takım oluşturmaya çalıştık. İnşallah başarılı olacağız." diye konuştu.



Başkent ekibinin başantrenörü, hedefin yine ilk 4 olduğunu belirterek, "Ligin sonunda Avrupa kupalarına kalmak istiyoruz. Türkiye'de geçen senelere göre daha zor bir lig olacak. Özellikle ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi ve Fenerbahçe Alagöz Holding çok büyük oyunculardan kurulu iki takım. Her sene olduğu gibi yine ligde play-off etabında yer alıp, Avrupa kupalarına katılmak için mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.



OGM Ormanspor'da daha önce de çalıştığını hatırlatan Mert Oktay, "Bu kulüp benim için çok özel. Bu kuruma layık olmaya çalışacak bir takım kurduk. Burası oyuncular için çalışılabilecek muhteşem bir kulüp. İmkanlar çok iyi. Savaşan, mücadele eden oyunculardan kurulduk. Bu sene tabii biraz daha genç oyunculara yatırım yaptık. Ümit Milli Takım'da oynayan üç ismi aldık ve onlara da fırsat vererek önlerini açmak istiyoruz." şeklinde konuştu.



Ligin ilk maçında yarın BOTAŞ'la oynayacakları maçın da çok çekişmeli geçeceğini dile getiren Oktay, galibiyet için son topa kadar mücadele edeceklerini sözlerine ekledi.



- Gezgin: "İyi bir sezon geçirmek istiyoruz"



OGM Ormanspor Takım Kaptanı Damla Gezgin, geçmiş yıllara göre genç bir takımla mücadele edeceklerini ancak yine başarılı olacaklarına inandığını söyledi.



Takım arkadaşlarına olan güvenini dile getiren Gezgin, "Bir yabancımız yeni aramıza katıldı. Dubjlevic gibi tecrübeli bir yabancı oyuncumuz daha oldu. Elimizden gelen her şeyi yaparak sezona hazırlandık. Bu sene çok daha genç bir takımız. Tabii tecrübeli oyuncularımız da var. Genç ve tecrübeli isimlerin bir araya gelmesiyle iyi bir sezon geçirmek istiyoruz. Bu sene Avrupa'da yine gruptan çıkıp, gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Başkent ekibine 2015 yılında gelen ve Nilay Kartaltepe'nin basketbolu bırakmasıyla takımda birinci kaptan olan Damla, "Burada 8. sezonum olacak ama kaptanlık konusunda tecrübem çok yok. Kaptanlığı en iyi şekilde yaparak takım arkadaşlarıma destek olmaya çalışacağım. BOTAŞ maçını kazanmak istiyoruz. Lige galibiyetle başlamanın önemini biliyoruz. Kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız." diyerek sözlerini tamamladı.





