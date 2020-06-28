Gençlerbirliği, Stancu'nun doğum gününü kutladı

Gençlerbirliği Kulübü, Rumen golcüsü Bogdan Stancu'nun doğum gününü kutladı

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Gençlerbirliği, Stancu'nun doğum gününü kutladı
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28 Haziran 2020 14:23
Gençlerbirliği Kulübü, Rumen golcüsü Bogdan Stancu'nun doğum gününü kutladı.

Başkent temsilcisinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Bugün futbolcumuz Bogdan Stancu'nun doğum günü. Mutlu yıllar Stancu." denildi.

33. yaşını kutlayan Stancu, Gençlerbirliği'nin bu sezonki en skorer futbolcusu konumunda bulunuyor.

Rumen golcü, bu sezon şu ana kadar çıktığı 19 lig maçında rakip fileleri 12 kez havalandırdı.



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