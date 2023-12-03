Gençlerbirliği'nden 8 maçlık büyük seri!

Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig'de son 8 maçını kaybetmedi. Başkent ekibi, ligde oynadığı son 8 maçta 3 galibiyet ve 5 beraberlik aldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Gençlerbirliği'nden 8 maçlık büyük seri!
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03 Aralık 2023 22:46
Trendyol 1. Lig'de Erzurumspor FK ile 1-1 berabere kalan Gençlerbirliği, yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı.

Başkent ekibi, ligin 14. haftasında deplasmanda Erzurumspor FK ile karşılaştı. İlk devreyi 1-0 geride kapatan Gençlerbirliği, Musa Çağıran'ın 80. dakikada attığı golle sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı.

Kırmızı-siyahlı ekip, bu sonuçla yenilmezlik serisini sürdürdü. Ligde oynadığı son 8 maçı kaybetmeyen Gençlerbirliği, bu periyotta 3 galibiyet ve 5 beraberlik aldı.

ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'u 2-1, Altay'ı 3-0, Adanaspor'u 2-0 yenen Gençlerbirliği; Manisa FK (1-1), Kocaelispor (2-2), Boluspor (0-0), Ankara Keçiörengücü (1-1) ve Erzurumspor FK (1-1) ile berabere kaldı.

Ligde 14 haftada 6'şar galibiyet ve beraberlik ile 2 mağlubiyet alan başkent temsilcisi, 24 puan topladı.

Play-off hattında bulunan Gençlerbirliği, yenilgilerini 5. haftada Eyüpspor ve 6. haftada Teksüt Bandırmaspor karşısında yaşadı.

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