Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi başlıyor!

İlk kez düzenlenecek Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi müsabakaları salı günü Bursa'da başlayacak.



Sekiz farklı ülkeyi temsil eden 10 Basketbol Şampiyonlar Ligi kulübünün 18 yaş altı takımları, kupa için mücadele edecek.



Turnuva öncesi Mustafa Vehbi Koç Spor Salonu'nda yapılan basın toplantısında konuşan TOFAŞ Spor Kulübü Genel Menajeri Tolga Öngören, FIBA'nın turnuvayı yapma kararı aldığını öğrendikten sonra ev sahibi olabilmek için büyük bir enerji ve motivasyonla aday olduklarını söyledi.



Bu süreçte 3 Avrupa takımıyla rekabete girildiğini anlatan Öngören, "Bu sürecin sonunda Bursa olarak, ilki yapılacak turnuvanın ev sahipliğini aldık. Bu, Bursa ve Türk basketbolu adına önemli bir şey. Turnuvayı buraya getirmekten gerçekten gurur duyuyoruz." dedi.



Turnuvanın Bursa'da gerçekleştirilmesi sürecinde kendilerine destek olan herkese teşekkür eden Öngören, şunları söyledi:



"Turnuva yarın TOFAŞ Nilüfer Spor Salonu ve Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nde başlayacak. İlk 3 gün her takım 4 maç oynayacak. 14-15 Nisan'da TOFAŞ Nilüfer Spor Salonu'nda final maçları oynanacak. Turnuvanın toplam maç sayısı 29'dur. Aslında bu bir anlamda 10 takımlı, 29 maçın olduğu mini bir Avrupa Şampiyonası gibi olacak. Şampiyonlar ligi turnuvaya çok ciddi alakala ve ehemmiyet gösteriyor."



Turnuvada 8 ülkeden 10 takımın yarışacağını belirten Öngören, "Bu takımlar gerçekten A takım seviyesinde olduğu kadar, altyapıları da çok kuvvetli takımlar. Katılımcı, sporcu ve antrenörlerin burada yaşayacağı deneyimlerin çok önemli olacağını düşünüyoruz. Turnuvanın Bursa'nın kültür ve spor alanında dünyaya tanıtımına faydalı olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.



Ömer Onan: "Çok güzel bir organizasyon olacak"



Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkan Vekili Ömer Onan ise turnuvanın, Bursa'nın ev sahipliğinde ilk kez gerçekleştirilecek olmasından büyük mutluluk ve gurur duyduklarını söyledi.



Turnuvanın önemli bir organizasyon olduğunu vurgulayan Onan, şunları kaydetti:



"Bu tarz uluslararası organizasyonlar gençlerimizin profesyonelliğe adım attığı bu zamanlarda önemli dönemeçlerden oluyor. Çok güzel, heyecan seviyesi yüksek maçlar seyredeceğimize eminim. Umarım turnuvada yer alacak tüm sporcular da yeteneklerini en iyi şekilde sergileyebilirler. Basketbol federasyonu olarak biz de geldiğimiz ilk günden itibaren bu tür organizasyonlara çok önem verdik."



Turnuvanın TOFAŞ ev sahipliğinde gerçekleştirileceğini aktaran Onan, "Mütevazılığı, misafirperverliği ve yüksek organizasyon gücü DNA'sında var TOFAŞ ailesinin. Çok güzel bir organizasyon olacak. FIBA da bu konuda şanslı diyebilirim. Çünkü organizasyonun ilki yapılacak ve iyi olması açısından Bursa'nın onlara da şans getireceğime inanıyorum. Onlar da çok mutlu olacaklardır. Turnuvada mücadele edecek tüm takımlara başarılar diliyorum. Bütün Bursalı basketbolseverleri maçlara davet ediyoruz." diye konuştu.



Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise şunları söyledi:



"Bir şehrin gelişmişliği sadece ürettikleriyle, ihracat rakamlarıyla değil aynı zamanda birçok alanda yaptığı organizasyonlarla da ortaya çıkar. TOFAŞ'ın ev sahipliğinde 8 farklı ülkeyi temsil eden 10 kulübü Bursa'da ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Şehrimize gelen bütün takımlara 'hoş geldiniz' derken sporculara başarılar diliyorum."





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