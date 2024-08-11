Genç basketbolcular, İspanya'ya mağlup oldu!

Türkiye 16 Yaş Altı Erkek Basketbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası A Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında İspanya'ya 64-59 mağlup oldu.



Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Yunanistan'ın Girit Adası'ndaki University of Crete Hall'daki karşılaşmanın ilk yarısı, İspanya'nın 32-25 üstünlüğüyle bitti.



Karşılaşmayı 64-59 kaybeden milli takım, A Grubu'nu 1 galibiyet, 2 mağlubiyetle tamamladı.



Milliler, grup sıralamasına göre klasman maçları oynayacak.





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