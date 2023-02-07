Gedson Fernandes: "Gün birlik olma günü"

Beşiktaş forması giyen Gedson Fernandes, kulüpteki yardım kampanyasına katıldı. Portekizli futbolcu, "Gün birlik olmak günü" şeklinde de bir paylaşım yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Gedson Fernandes: 'Gün birlik olma günü'
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07 Şubat 2023 22:00
Ülkemizde yaşanan deprem felaketinin ardından başlatılan yardım kampanyalarında çalışmalar devam ediyor.

Beşiktaş forması giyen Gedson Fernandes de, kulüpteki yardım toplama kampanyasına katıldı.

Portekizli futbolcu, yardım toplama kampanyasından bir fotoğraf paylaştı ve, "Gün birlik olma günü" sözlerini kullandı.



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