Gedson Fernandes: 'Gün birlik olma günü'

Ülkemizde yaşanan deprem felaketinin ardından başlatılan yardım kampanyalarında çalışmalar devam ediyor.
Beşiktaş forması giyen Gedson Fernandes de, kulüpteki yardım toplama kampanyasına katıldı.
Portekizli futbolcu, yardım toplama kampanyasından bir fotoğraf paylaştı ve, "Gün birlik olma günü" sözlerini kullandı.
Beşiktaş forması giyen Gedson Fernandes de, kulüpteki yardım toplama kampanyasına katıldı.
Portekizli futbolcu, yardım toplama kampanyasından bir fotoğraf paylaştı ve, "Gün birlik olma günü" sözlerini kullandı.
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