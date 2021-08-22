Süper Lig'in 2. haftasında Gaziantep FK ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan mücadele 0-0 sona erdi.



Mücadele golsüz sona erirken, 71. dakikada bir anda yere yığılan Fabrice N'Sakala yürekleri ağza getirdi. Ambulansla hastaneye götürülen N'Sakala'nın bilincinin açık olduğu ve nefes alışverişin bir sorun olmadığı açıklandı.



Beşiktaş'ta yeni transferler Michy Batshuayi, Alex Teixeira oynarken, Gaziantep'te de yeni transferler Alexander Merkel ve Joao Figueiredo forma giydi.



Bu sonuçla Beşiktaş 4 puana yükselirken, ilk haftayı mağlup geçen Gaziantep ise sezonun ilk puanını aldı.



Gaziantep, gelecek hafta Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. Beşiktaş ise sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.



SERGEN YALÇIN 11'İNİ DEĞİŞTİRMEDİ



Süper Lig'in 2. haftasında Gaziantep'e konuk olan Beşiktaş, son maçına göre kadroda değişiklik yapmadan sahaya çıktı.



Kalyon Stadyumu'nda oynanan mücadelede siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın, ligin ilk haftasındaki Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup ettikleri maçın ilk 11'ini korudu.



Beşiktaş sahaya Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, De Souza, Ghezzal, Hutchinson, Salih Uçan, N'Koudou ve Kenan Karaman'dan oluşan ilk 11 ile çıktı.



Beşiktaş'ta Mert Günok, Rıdvan Yılmaz, Batshuayi, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Mehmet Topal, Larin, Mehmet Topal, Necip Uysal, Güven Yalçın ve Teixeira yedek kulübesinde yer aldı.



EROL BULUT'TAN 4 DEĞİŞİKLİK



Teknik Direktör Erol Bulut yönetimindeki Gaziantep'te ise Günay Güvenç, Djilobodji, Tosca, Ertuğrul Ersoy, Kitsiou, Mendyl, Jefferson, Recep Niyaz, Merkel, Figueiredo, Dicko ilk 11'i ile maça başladı.



Kırmızı-siyahlı takımda Sagal, kart cezası nedeniyle yer almadı. Erol Bulut, ayrıca geçen haftaya göre Olkowski, Ulaş Zengin ve Furkan Soyalp'e de ilk 11'de şans vermedi.



Gaziantep'te yeni transferler Kitsiou ve Merkel ise ilk 11'de şans bularak, kırmızı-siyahlı takımla ilk maçlarına çıktı.



GAZİANTEP KAPATTI, BEŞİKTAŞ AÇIK BULAMADI



Gaziantep, mücadeleye 5-3-2 formasyonunda başlarken; Beşiktaş ise 4-3-3 ile başladı. Top Beşiktaş'ta daha çok kalırken, Gaziantep ceza sahası önünde kalabalık bir şekilde savunma yapıp kapılan toplarla hızlı şekilde hücumları düşündü.



Beşiktaş, kapalı Gaziantep savunmasını özellikle Rachid Ghezzal'ın bireysel yetenekleriyle aşmayı denese de Cezayirli oyuncu kademeli savunma karşısında istediği etkiyi sahada gösteremedi. Mücadelenin ilk etkili atağı ise 20. dakikada Gaziantep'ten geldi. Rosier'den sıyrılan sol kanat oyuncusu Hamza Mendyl, ceza sahasına yerden sert bir orta gönderdi ancak Vida son anda araya girerek topu kornere gönderdi.



Beşiktaş'ın ilk etkili hücumu ise 22. dakikada geldi. Rachid Ghezzal'ın ceza sahası dışından sol ayağıyla çok sert bir şut gönderdi ancak Günay bu vuruşta gole izin vermedi.



Gaziantep'te Nouha Dicko, 32. dakikada sakatlanarak kenara geldi ve yerine Kenan Özer oyuna dahil oldu.



Beşiktaş, 30. dakika ve sonrasında kısa paslarla oyundaki hakimiyetini artırsa da Gaziantep kalesinde etkili pozisyon bulamadı.



İlk yarı golsüz sona erdi.



BEŞİKTAŞ, LARIN'LE HAREKET KAZANDI



Beşiktaş'ta ikinci yarı başında Cyle Larin, N'Koudou yerine oyuna dahil oldu. Larin oyuna girer girmez Beşiktaş hücumu da hareketlendi.



47'de savunma arkasına sarkmaya çalışan Larin'in pozisyonunda Papy Djilobodji son anda araya girdi. 1 dakika sonra Larin'in ceza sahası dışından etkili şutunu Günay çelmeyi başardı. 51'te Ghezzal'ın savunma arkasına attığı topta Larin topu düzgün bir biçimde kontrol edemeyince önemli bir pozisyon başlamadan sona erdi. 52'de Larin'in kornerdeki kafa vuruşu yandan auta gitti.



55'te Cyle Larin, Rosier'in pasıyla altıpasta buluştu ancak vuruşu auta gitti. 59'da Salih'in ortasında arka direkte topa vuran Larin'in vuruşu direkten döndü, pozisyon sonrasında yan hakem ofsayt bayrağını havaya kaldırdı.



ATIBA KARŞI KARŞIYA FIRSATI KAÇIRDI



Gaziantep'te 61'de Alexander Merkel yerine Furkan Soyalp oyuna dahil oldu. 4 dakika sonra Furkan'ın ceza sahası dışından çektiği sert şut, üstten auta gitti.



66. dakikada Atiba, Rosier'in pasıyla kaleciyle karşı karşıya kaldı. Atiba topu kontrol edemeden önce Papy araya girdi ve topu uzaklaştırdı.



BEŞİKTAŞ'IN YILDIZLARI OYUNA GİRDİ



Beşiktaş'ta su molasının verildiği 67. dakikada 3 değişiklik birden gerçekleşti. Ghezzal, Atiba ve Kenan Karaman yerine Batshuayi, Teixeira ve Gökhan Töre oyuna dahil oldu.



N'SAKALA YÜREKLERİ AĞZA GETİRDİ



Maç başladıktan kısa bir süre sonra Beşiktaş'ta Fabrice N'Sakala bir anda, top sahanın diğer tarafından oynanırken yere yığıldı. İlk müdahaleyi Necip Uysal, kenardan gelerek yaptı ve ardından sağlık görevlileri müdahaleyi gerçekleştirdi. Ambulansa alınan N'Sakala, hastaneye götürüldü. Yayıncı kuruluş, N'Sakala'nın nefes alışverişinde bir sıkıntı olmadığı ve bilincinin açık olduğu bilgisini geçti.



Beşiktaş'ta son oyuncu değişikliği ise N'Sakala yerine Rıdvan Yılmaz oyuna dahil oldu.



GAZİANTEP'TEN 3 OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ



Gaziantep'te 76. dakikada Joao Figueiredo, Recep Niyaz ve Hamza Mendyl kenara geldi. Yerlerine Doğan Erdoğan, Torgeir Börven ve Halil İbrahim Pehlivan girdi.



BEŞİKTAŞ'TA MORALLER BOZULDU



Maçın son bölümünde Beşiktaş moral bozukluğuyla birlikte oyun disiplininden koparken, Gaziantep etkili kontrataklar düzenledi. 90+3. dakikada Jefferson, müsait pozisyonda topu auta gönderince takımını öne geçirme fırsatını kullanamadı.



Maçın son bölümünde iki takımın da çabalarına karşın gol olmayınca mücadele, başladığı gibi 0-0 sona erdi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



19. dakikada gelişen Gaziantep atağında sol kanatta topla buluşan Mendly, iki savunma oyuncusu arasında şık çalımla sıyrılarak ceza sahasına sokulur sokulmaz ortasını yaptı. Sağ kale direği dibinde defans oyuncuları topu kornere gönderdi.

22. dakikada gelişen Beşiktaş atağında sağ kanattan gönderilen topu ceza yayı üzerinde karşılayan Ghezzal'ın bekletmeden çektiği şutta, kaleci Günay Güvenç sola yatarak topu kontrol etti.

24. dakikada ceza sahası önünde kaleyi cepheden gören pozisyonda topa sahip olan Figueiredo'nun şutunda, top savunmadan döndü. Topu iyi takip eden Jefferson'un ceza sahasının dışından çektiği sert şutta, top kalenin üstünden az farkla auta çıktı.

39. dakikada N'Koudou sol çaprazdan ceza alanına girip topu yerden içeriye çevirdi ama savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



47. dakikada sol kanattan gelişen Beşiktaş atağında, sol kanattan N'Sakala'nın pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Larin'in şutunda, kaleci Günay Güvenç güçlükle topu kontrol etti.

50. dakikada konuk ekip kaleyi bir kez daha yokladı. Ghezzal'ın sağ kanattan yaptığı ortayı arka direkte karşılayan Larin'in vuruşunda, top Günay Güvenç'te kaldı.

65. dakikada topla ceza sahası yayının önüne topla buluşan Furkan Soyalp'ın sert şutunda, top kalenin üstünden auta çıktı.

71. dakikada N'Sakala'nın rahatsızlanarak hastaneye kaldırılması üzerine, maça yaklaşık 5 dakika ara verildi.

86. dakikada gelişen Gaziantep atağında, Kitsiou sağ kanattan yerden ortaladı, top savunmaya çarpıp kornere çıktı.

90+3. dakikada ev sahibi ekip gole çok yaklaştı. Sağ kanattan Kitsiou'nun yaptığı ortayı müsait bir pozisyonda önünde bulan Jefferson, topu az farkla kalenin solundan auta gönderdi.

90+4. dakikada Teixeira ceza sahası yayı üzerinden topa sert vurdu ancak meşin yuvarlak kalenin üst direğinden az farkla auta gitti.



Stat: Kalyon

Hakemler: Ümit Öztürk, Osman Gökhan Bilir, Murat Tuğberk Curbay

Gaziantep: Günay Güvenç, Djilobodji, Tosca, Ertuğrul Ersoy, Kitsiou, Mendyl (Dk. 75 Halil İbrahim Pehlivan), Jefferson, Recep Niyaz (Dk. 75 Borven), Merkel (Dk. 61 Furkan Soyalp), Figueiredo (Dk. 75 Doğan Erdoğan), Dicko (Dk. 32 Kenan Özer)

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala (Dk. 75 Rıdvan Yılmaz), De Souza, Hutchinson (Dk. 65 Teixeira), Salih Uçan, Ghezzal (Dk. 66 Gökhan Töre), N'Koudou (Dk. 46 Larin), Kenan Karaman

Sarı kartlar: Dk. 4 Mendly, Dk. 45+3 Tosca (Gaziantep), Dk. 11 N'Sakala, Dk. 45+3 Vida (Beşiktaş)



