Gaziantep'te hedef Serdar Dursun

Gaziantep Futbol Kulübü, şu anda boşta olan Serdar Dursun ile yakından ilgileniyor.

, Fotoğraf; AA
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Gaziantep'te hedef Serdar Dursun
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12 Temmuz 2024 11:40
Gaziantep Futbol Kulübü, gol yollarındaki eksikliği gidermek için önemli bir isme kanca taktı.

Şu anda boşta olan Serdar Dursun ile yakından ilgilenen kırmızı-siyahlı yöneticiler, tecrübeli golcüyü renklerine bağlamaya hazırlanıyor.

Teknik direktör Selçuk İnan'ın da devreye girdiği bu transferin gerçekleşmesi an meselesi. Gaziantep FK yönetiminin yakından ilgilendiği Serdar Dursun'un ise transfere sıcak baktığı öğrenildi. [Gaziantep Olay]

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