Gaziantep FK, İsviçreli stoper Anel Husic'i renklerine bağladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, İsviçreli stoper Anel Husic'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Gaziantep FK, İsviçreli stoper Anel Husic'i renklerine bağladı
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10 Şubat 2025 16:26
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, İsviçreli stoper Anel Husic'i kiralık olarak renklerine bağladı.  
Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak İsviçre Ligi ekiplerinden Young Boys forması giyen stoper Anel Husic'in geçici transferi konusunda kulübü ve oyuncu ile sezon sonuna kadar satın alma opsiyonlu kiralık olarak anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Husic'in, kulüp başkanı Memik Yılmaz'ın da katıldığı törenle kendisini kırmızı-siyahlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladığı aktarılan açıklamada, "Anel Husic'e kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

 
 

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