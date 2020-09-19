Gaziantep FK, Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak

Gaziantep FK, Süper Lig'in 2. haftasında yarın Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.

Haber; AA
Gaziantep FK, Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak
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19 Eylül 2020 15:27
Gaziantep FK, Süper Lig'in 2. haftasında yarın Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.

Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Alper Ulusoy yönetecek.

Ligin ilk haftasında deplasmanda Galatasaray'a 3-1 yenilerek taraftarını üzen Gaziantep temsilcisi, sahasındaki ilk karşılaşmadan galibiyetle ayrılmak istiyor.

Öte yandan sakatlığı geçen Alin Tosca'nın bu karşılaşmada görev alabileceği öğrenildi.



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