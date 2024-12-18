Gaziantep FK, 52 Orduspor FK'yi mağlup etti

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Gaziantep FK, TFF 3. Lig ekiplerinden 52 Orduspor FK ile karşı karşıya geldi.
Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan maçta Gaziantep FK, 52 Orduspor FK'yi 2-0 mağlup etti.
Gaziantep FK'ya galibiyeti ve turu getiren golleri Bosnalı oyuncu Kenan Kodro kaydetti. Gaziantep FK, yoluna Ziraat Türkiye Kupası gruplarında devam edecek.
52 Orduspor FK'de Bilal Güden 85. dakikada kırmızı kart gördü.
Ziraat Türkiye Kupası'nda grup kura çekimi, 20 Aralık Cuma günü gerçekleştirilecek.
Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan maçta Gaziantep FK, 52 Orduspor FK'yi 2-0 mağlup etti.
Gaziantep FK'ya galibiyeti ve turu getiren golleri Bosnalı oyuncu Kenan Kodro kaydetti. Gaziantep FK, yoluna Ziraat Türkiye Kupası gruplarında devam edecek.
52 Orduspor FK'de Bilal Güden 85. dakikada kırmızı kart gördü.
Ziraat Türkiye Kupası'nda grup kura çekimi, 20 Aralık Cuma günü gerçekleştirilecek.