Gazi Sadık Savaş Türk bayrağını okçulukta temsil ediyor

Askerliğini yaptığı sırada 2008'de Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen "Güneş" operasyonunda yaralanarak gazi olan Sadık Savaş, "Ameliyatlar, yoğun bakım süreci derken tamamen umudumu kaybetmiştim. 'Evden hiç çıkamayacağım, bundan sonra hayatım böyle devam edecek' diye düşünürken sporla hayatım değişti." dedi.



2008'de 20 yaşında gittiği askerde katıldığı operasyon sırasında boynundan yaralanan Sadık Savaş'ın omuriliği zarar gördü.



TEDAVİLERİ DEVAM EDERKEN TANIŞTI



Tedavilerinin ardından bir daha yürüyemeyeceğini öğrenen Sadık Savaş, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavilerine devam ettiği sırada okçuluk sporuyla tanıştı.



2012'de başladığı para okçuluk branşında kendini geliştiren ve ay-yıldızlı bayrağı yurt dışında başarıyla temsil eden Sadık Savaş, ulusal ve uluslararası organizasyonlarda birçok madalya kazandı.



Sadık Savaş, 17-23 Temmuz'da Çekya'da gerçekleştirilecek Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda başarılı olmak istiyor.



"SPORLA HAYATIM DEĞİŞTİ"



Sadık Savaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki operasyonun hayatını değiştirdiğini belirterek, şunları kaydetti:



"Bir anda tekerlekli sandalyeye bağlı oldum ve 20 yaşında engelli kaldım. Yaşanacak onca hayalim varken kendimi böyle buldum. Vatani görevdi, bizde askerlik kutsaldır. Biz hep bunlarla büyüdük. Vatani görevim sırasında gazi olmak bir ödüldü. Zor zamanlar yaşadım. Yatağa bağlı kaldığım zamanlar oldu. Ailem çok destek verdi. Beni hep 'Ayağa kalkacaksın' diye motive ettiler. Ben de onlar üzülmesin diye çok gayret gösterdim. İki yıllık süreç benim için gerçekten mücadele dolu geçti. O süreçte bazen kendimi kapattım. O sırada da manevi duygum ağır bastı. Çok sorgulamadım. Vurulduğumda ölüm tehlikesi en yüksek yaralılardan birisiydim. 'Bu son gün' dedim. Gözümü açtığımda bir hafta geçmişti. Ameliyatlar, yoğun bakım süreci derken tamamen umudumu kaybetmiştim. 'Evden hiç çıkamayacağım, bundan sonra hayatım böyle devam edecek' diye çok düşünürken sporla hayatım değişti."



"OKÇULUĞA BAKIŞIM DEĞİŞTİ"



Vatana, millete ve bayrağa aşık insanlar olduklarını ifade eden Sadık Savaş, "Büyüklerimiz 'Eğer kendini geliştirirsen milli formayı giyebilirsin' dediler. Bunu duyduktan sonra tedavilerimi bir kenara bırakıp daha çok okçuluğa odaklandım. Milli formayı giyeceğim, dünyada ismimizi duyuracağım, bayrağımızı dalgalandıracağım ve bu duyguları yaşayacağım için okçuluğa bakış açım değişti." değerlendirmesini yaptı.



"CEHENNEMİN ORTASINDA KALDIK"



Irak'ın kuzeyine geri dönmemek üzere gittiklerini vurgulayan Sadık Savaş, operasyonda yaşadıklarını şöyle anlattı:



"Bizim için kıyametin koptuğu yer orasıydı. Karşımızda sayısızca terörist vardı. Vatanı müdafaa etmek için onlarla çatıştık. Ateş ortasında kaldık. Bir anda cehennemin ortasında kaldık. Yüzlerce mermi üstümüzden geçiyordu. Hiç unutmam çatışmanın durduğu bir an oldu. Komutanıma, 'Buradan çıkamayacağız herhalde, bugün son günümüz şehit olacağız fotoğraf çekilelim mi?' dedim. Bir anımızın kalmasını istedik. Belki biri bulur, bakar ve bizi anar diye düşündük."



"YARIM KALAN İŞİMİ PARİS'TE BİTİRECEĞİM"



Sadık Savaş, 17-23 Temmuz'da Çekya'da gerçekleştirilecek Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'na hazırlandıklarına işaret ederek, şunları kaydetti:



"Çok yoğun bir çalışma temposu içerisindeyiz. Dünya Şampiyonası'nda, 2024 Paris Paralimpik Oyunları için kota mücadelesi vereceğiz. Olimpiyatlar bu işin zirvesi. Orada yarışabilmek ve madalya kazanabilmek her sporcunun hayalidir. 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda beşinci oldum. Çok şanssız bir ok sonucu elendim. Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda güzel dereceler elde ederek 2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda kota alabilmek en büyük hayalim. Tokyo'da yarım bıraktığım işi Paris'te tamamlamak istiyorum. Madalyanın rengi önemli değil ama altın olduğunda İstiklal Marşı'mızı okutmak ve bayrağımızı gönderde görmek insana ayrı bir gurur veriyor. İnşallah bu amaç doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz."





