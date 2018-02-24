Gattuso'ya Cengiz Ünder'i sordular

ile ligde karşılaşacakları maç öncesinde bir basın toplantısı düzenledi.Gennaro Gattuso'ya basın toplantısında, son haftalarda Roma'da attığı gollerle herkesin dikkatini çeken Cengiz Ünder'i sordular.Milan'ın genç teknik adamı Cengiz Ünder için özel bir önlem almayacaklarını söyledi. Gattuso,şeklindeki soruyuifadelerini kullandı.Cengiz Ünder, Roma formasıyla çıktığı son 4 maçta 5 gole imza atmayı başardı.Roma ile AC Milan 25 Şubat Pazar günü Serie A'da karşı karşıya gelecek.