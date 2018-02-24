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Gattuso'ya Cengiz Ünder'i sordular

Roma ile oynayacakları maç öncesinde Milan Teknik Direktörü Gattuso'ya Cengiz Ünder'i sordular.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Gattuso'ya Cengiz Ünder'i sordular
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24 Şubat 2018 17:07
AC Milan Teknik Direktörü Gennaro Gattuso, AS Roma ile ligde karşılaşacakları maç öncesinde bir basın toplantısı düzenledi.

Gennaro Gattuso'ya basın toplantısında, son haftalarda Roma'da attığı gollerle herkesin dikkatini çeken Cengiz Ünder'i sordular.

Milan'ın genç teknik adamı Cengiz Ünder için özel bir önlem almayacaklarını söyledi. Gattuso, 'Ünder için özel bir önlem alacak mısınız?' şeklindeki soruyu ''Hayır. Hiçbir oyuncu için özel önlem almayacağız. Umarım bu bizi zor durumda bırakmaz. Takım olarak karakterimizi sahaya yansıtırsak her şeyle, herkesle baş edebiliriz'' ifadelerini kullandı.

Cengiz Ünder, Roma formasıyla çıktığı son 4 maçta 5 gole imza atmayı başardı.

Roma ile AC Milan 25 Şubat Pazar günü Serie A'da karşı karşıya gelecek.



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