Gasol, NBA'in "En iyi 75" listesinde olmamasını umursamıyor

Eski NBA yıldızı Pau Gasol, NBA'in 'tüm zamanların en iyi 75 oyuncusu' listesinde yer almamasını umursamadığını söyledi.



Gasol, kariyerinde yakaladığı tüm başarılara rağmen, tüm zamanların en iyi 75 NBA oyuncusu listesine seçilmemişti.



Fox Sports'tan Melissa Rohlin ile yaptığı röportajda Gasol, "sübjektif" olarak adlandırdığı bu listeleri "çok fazla umursamadığını" belirtti:



"Genel olarak listeleri pek umursamıyorum. Bana göre, bir dereceye kadar oldukça sübjektif kalıyorlar. NBA kariyerim boyunca oynama şeklimden ve bulunduğum takımlara ve takım arkadaşlarıma olan etkimden ötürü cidden çok mutluyum. Tek umurumda olan şeyler de bunlardır.



Günün sonunda böyle listeler, orada burada biraz tartışma yaratmak içindir ve bu da sorun değil. Bunların hepsi sporun bir parçası ve öyle de olmalı. Bu yüzden hiçbir şekilde gücenmiyorum. Ve listede olsaydım bile, yer almayan diğer birçok büyük oyuncudan daha iyi olduğumu düşünmezdim."



NBA kariyerinde iki kez şampiyonluk yüzüğü kazanmış olan Gasol, ayrıca altı kez All-Star seçilmiş ve dört kez de All-NBA kadrolarında yer almıştı.



