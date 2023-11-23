Gary Neville: "Premier Lig Manchester City'den korkuyor"

Manchester United'ın eski kaptanlarından Gary Neville, Premier Lig'in adaletsiz olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Gary Neville: 'Premier Lig Manchester City'den korkuyor'
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23 Kasım 2023 17:14
Son güncelleme 23 Kasım 2023 19:37
Manchester United'ın efsane isimlerinden Gary Neville, yaptığı son podcast'te Everton'a verilen 10 puanlık ceza hakkında açıklamalarda bulundu.

EVERTON İTİRAZ EDECEK

Everton resmi sitesinden yaptığı açıklamada "bu cezanın orantısız ve adaletsiz" olduğunu ve bu ceza için temyize başvuracağını açıkladı.

Gary Neville ise bu cezanın ardından Manchester City'nin de ceza alması gerektiğini ancak Premier Lig yetkililerinin, 2009 ve 2018 arasında Manchester City aleyhine toplamda 115 dava olduğunu ancak ceza almadıklarını da söyledi.

"GÜVEN VE İNANÇ GİTTİ"

Premier Lig'in artık sadece büyük takımlar lehine çalıştığını söyleyen Gary Neville, "Güven ve inanç tamamen gitti. Açgözlülük ve bencillik kontrolden çıktı. Adaletsizlik çok olmaya başladı. Premier Lig değerini kaybetmiş bir organizasyon çünkü 20 takım var ve bu takımlar sadece kendi çıkarları için çalışıyor. Ligin ne durumda olduğu önemli değil." dedi ve şu sözlerle cümlelerini noktaladı:

"Burada bahsettiğimiz şey artık futbol değil. Futbolu seviyorum ama içten içe kendi kendini yemeye başladı."

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