Gana Gueye, Everton'a dönüyor

Paris Saint-Germain'de Idrissa Gana Gueye'nin, takımdan ayrılmasının yakın olduğu belirtildi.



Fransız medyasında yer alan haberde; Senegalli futbolcunun transfer için önünde Galatasaray ve Everton olmak üzere iki seçenek olduğu aktarıldı. Gueye'nin ise kararını eski takımı olan Everton'dan yana verdiği kaydedildi.



PSG'nin de 32 yaşındaki futbolcuyu makul bir fiyata satmaya hazır olduğu vurgulandı.



30 MİLYON EURO ÖDENDİ



Paris Saint-Germain, tecrübeli futbolcuyu 2019 yazında 30 milyon eubo bonservis bedeli ödeyerek Everton'dan renklerine bağlamıştı.





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