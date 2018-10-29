Galatasaray'ın rakibi Porto evinde galip

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki rakibi Porto, kendi sahasında CD Feirense'yi 2-0 mağlup etti.
Portekiz Süper Ligi 8'nci hafta mücadelesinde Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Porto, 27'nci dakikada Felipe ve 80'inci dakikada Marega'nın golleriyle kendi sahasında CD Feirense'yi 2-0 yenmeyi başardı.
Bu sonuçla Porto puanını 18'e yükselterek zirvede yer alırken, CD Feirense ise 9 puanla 13'üncü sırada kaldı.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Portekiz Süper Ligi 8'nci hafta mücadelesinde Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Porto, 27'nci dakikada Felipe ve 80'inci dakikada Marega'nın golleriyle kendi sahasında CD Feirense'yi 2-0 yenmeyi başardı.
Bu sonuçla Porto puanını 18'e yükselterek zirvede yer alırken, CD Feirense ise 9 puanla 13'üncü sırada kaldı.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın