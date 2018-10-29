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Galatasaray'ın rakibi Porto evinde galip

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Porto, Portekiz Ligi'nde sahasında CD Feirense'yi 2-0 mağlup etti.

Kaynak: DHA
Galatasaray'ın rakibi Porto evinde galip
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29 Ekim 2018 00:23
 Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki rakibi Porto, kendi sahasında CD Feirense'yi 2-0 mağlup etti.

Portekiz Süper Ligi 8'nci hafta mücadelesinde Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Porto, 27'nci dakikada Felipe ve 80'inci dakikada Marega'nın golleriyle kendi sahasında CD Feirense'yi 2-0 yenmeyi başardı.

Bu sonuçla Porto puanını 18'e yükselterek zirvede yer alırken, CD Feirense ise 9 puanla 13'üncü sırada kaldı.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
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