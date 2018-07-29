Galatasaray'ın gözdesi Höwedes kadro dışı kaldı

Stoper bölgesine bir transfer yapmak isteyen'in gözdeleri arasında yer alaniçin'a bir fırsat doğdu.Galatasaray'ın görüşmelerini sürdürdüğü Benedikt Höwedes,'nin kamp kadrosuna dahil edilmedi.'ya kamp çalışmaları için gidecek olan Schalke'de kadroya alınmayan Höwedes, bireysel çalışmalarını Almanya'da sürdürecek.Alman basınında yer alan haberde kadroya alınmayan tecrübeli savunma oyuncusunun Schalke'den ayrılacağı ve mavi-beyazlı ekibin Höwedes içinbonservis bedeli istediği belirtildi. Sarı-kırmızılı takım ise Höwedes'i kiralamak istiyor.Galatasaray'ın yanı sıra Lazio, Hoffenheim ve Bayer Leverkusen'in de ilgilendiği 30 yaşındaki savunma oyuncusun geleceğinin bir hafta içerisinde netleşmesi bekleniyor.