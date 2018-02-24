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Galatasaray'ın çılgın ikilisi: Rodrigues ve Gomis

Galatasaray'da son haftaların yükselen isimleri Bafetimbi Gomis ve Garry Rodrigues, Bursaspor maçında da skora katkıda bulundu.

Kaynak: Sporx.com
Galatasaray'ın çılgın ikilisi: Rodrigues ve Gomis
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23 Şubat 2018 20:44
Galatasaray'ın son haftalarda takımı skor olarak sürükleyen isimleri Garry Rodrigues ve Bafetimbi Gomis, Bursaspor maçında yine sahneye çıktı.

Galatasaray, Gomis'in 11. dakikadaki golüyle Bursaspor karşısında 1-0 öne geçerken, golde asisti Garry Rodrigues yaptı. Rodrigues ayrıca, 42. dakikada bu sefer de güzel bir vuruşla ağları sarstı. Gomis 71. ve 90+3. dakikalarda iki gol daha atarak hat-trick yaptı ve istatistiğini geliştirdi. 90+3. dakikadaki golde de asisti yapan isim Rodrigues oldu.

Fatih Terim ile birlikte büyük bir çıkış yakalayan Garry Rodrigues, böylece son 7 maçta 4 gol ve 4 asistlik performansa ulaştı. (Toplamda 5 gol, 9 asist) Bafetimbi Gomis ise Süper Lig'de 209. golünü attı.

SÜPER LİG'DE DAHA İYİSİ YOK

Garry Rodrigues, Bafetimbi Gomis ile uyumu ile de Süper Lig'in en iyi ikilisi oldu. Rodrigues, bu sezon Süper Lig'de Gomis'e 6. asistini yaptı.



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