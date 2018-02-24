SÜPER LİG'DE DAHA İYİSİ YOK

'ın son haftalarda takımı skor olarak sürükleyen isimlerive, Bursaspor maçında yine sahneye çıktı.Galatasaray, Gomis'in 11. dakikadaki golüyle Bursaspor karşısında 1-0 öne geçerken, golde asisti Garry Rodrigues yaptı. Rodrigues ayrıca, 42. dakikada bu sefer de güzel bir vuruşla ağları sarstı. Gomis 71. ve 90+3. dakikalarda iki gol daha atarak hat-trick yaptı ve istatistiğini geliştirdi. 90+3. dakikadaki golde de asisti yapan isim Rodrigues oldu.Fatih Terim ile birlikte büyük bir çıkış yakalayan Garry Rodrigues, böylece son 7 maçta 4 gol ve 4 asistlik performansa ulaştı. (Toplamda 5 gol, 9 asist) Bafetimbi Gomis ise Süper Lig'de 209. golünü attı.Garry Rodrigues, Bafetimbi Gomis ile uyumu ile de Süper Lig'in en iyi ikilisi oldu. Rodrigues, bu sezon Süper Lig'de Gomis'e 6. asistini yaptı.