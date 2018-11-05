Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu dördüncü maç haftasındaki Schalke 04 karşılaşması için bugün Almanya'ya gidiyor.Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçuşla saat 12.30'da Düsseldorf kentine hareket edecek olan Galatasaray kafilesi, daha sonra kara yoluyla Essen'e geçerek kampa girecek.Galatasaray, karşılaşma öncesindeki son antrenmanını bugün yerel saatle 18.30'da (TSİ 20.30) maçın gerçekleşeceği Arena AufSchalke'de ilk 15 dakikası medya mensuplarına açık olarak yapacak.Teknik direktör Fatih Terim ve bir oyuncu ise yerel saat 18.00'de (TSİ 20.00) Arena AufSchalke Medya Merkezi'nde düzenlenecek basın toplantısına katılacak.Galatasaray'ın Almanya yolculuğu öncesi kamp kadrosunda yer alan oyuncular şu şekilde:Galatasaray'ın Schalke maçı kadrosundaveolanyer almadı.